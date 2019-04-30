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Настя Каменских поразила сеть фото в бикини

17:03, 30 апреля 2019
Общество
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Каменских - любитель откровенных снимков, это фото она показывала в январе 2019 года / фото instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram в stories артистка показала пикантные кадры, на которых она позирует на пляже в черном раздельном купальнике. На снимках звезда сначала "засветила" загорелые ножки, а потом — грудь. Глаза поп-дива спрятала за солнцезащитными очками.

фото instagram.com/stories/kamenskux
фото instagram.com/stories/kamenskux
фото instagram.com/stories/kamenskux

Отметим, что в сети ползут слухи, что на отдых Настя Каменских отправилась не сама, а якобы с Потапом, с которым ей приписывают роман.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.

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Теги: #фото#Настя Каменских