Настя Каменских поразила сеть фото в бикини

Певица снова похвасталась кадрами с отдыха, на которых она позирует в купальнике.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взбудоражила сеть, показав кадры с отдыха в Турции.

Читайте также"Вот это да!": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом (фото)

На своей странице в Instagram в stories артистка показала пикантные кадры, на которых она позирует на пляже в черном раздельном купальнике. На снимках звезда сначала "засветила" загорелые ножки, а потом — грудь. Глаза поп-дива спрятала за солнцезащитными очками.

Отметим, что в сети ползут слухи, что на отдых Настя Каменских отправилась не сама, а якобы с Потапом, с которым ей приписывают роман.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.