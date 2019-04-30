Настя Каменских поразила сеть фото в бикини
17:03, 30 апреля 2019Общество
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Певица снова похвасталась кадрами с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Каменских - любитель откровенных снимков, это фото она показывала в январе 2019 года / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взбудоражила сеть, показав кадры с отдыха в Турции.
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На своей странице в Instagram в stories артистка показала пикантные кадры, на которых она позирует на пляже в черном раздельном купальнике. На снимках звезда сначала "засветила" загорелые ножки, а потом — грудь. Глаза поп-дива спрятала за солнцезащитными очками.
фото instagram.com/stories/kamenskux
фото instagram.com/stories/kamenskux
фото instagram.com/stories/kamenskux
Отметим, что в сети ползут слухи, что на отдых Настя Каменских отправилась не сама, а якобы с Потапом, с которым ей приписывают роман.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.
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