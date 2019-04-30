Папарацци застукали Пенелопу Круз с обнаженной грудью на пляже (фото 18+)

Актриса не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь.

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус, которая 28 апреля отметила 45-летие, отправилась с семьей отдыхать на один из популярных курортов, где ее обнаженной застали вездесущие папарацци.

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Снимки опубликовало издание Super.

Так, Крус купалась в океане вместе с мужем Хавьером Бардемом и их детьми. Актриса не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских завела сеть сексуальным фото в купальнике.