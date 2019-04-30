Папарацци застукали Пенелопу Круз с обнаженной грудью на пляже (фото 18+)
17:29, 30 апреля 2019Общество
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Актриса не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь.
Крус купалась в океане вместе с мужем Хавьером Бардемом и их детьми. Актриса не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь. / Super.ru
Испанская актриса и модель Пенелопа Крус, которая 28 апреля отметила 45-летие, отправилась с семьей отдыхать на один из популярных курортов, где ее обнаженной застали вездесущие папарацци.
Super.ru
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Снимки опубликовало издание Super.
Так, Крус купалась в океане вместе с мужем Хавьером Бардемом и их детьми. Актриса не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь.
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