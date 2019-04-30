"С малиновыми волосами": располневшая Седокова шокировала фанатов сменой имиджа (фото, видео)

Артистка перекрасила волосы в ярко-малиновый цвет, кроме того, она несколько располнела.

Украинская певица Анна Седокова шокировала фанатов сменой имиджа. Артистка перекрасила волосы в ярко-малиновый цвет, кроме того, она несколько располнела.

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Снимками Седокова делится в Instagram.

"Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся", - написала артистка под последним снимком.

"Красивая!!! Очень красивый цвет волос", "Цвет - огонь!", "Вы покрасились? Очень крутой цвет!", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, экс-ведущая "Орла и Решки" серьезно заболела.