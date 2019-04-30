"С малиновыми волосами": располневшая Седокова шокировала фанатов сменой имиджа (фото, видео)
Украинская певица Анна Седокова шокировала фанатов сменой имиджа. Артистка перекрасила волосы в ярко-малиновый цвет, кроме того, она несколько располнела.
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Снимками Седокова делится в Instagram.
"Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся", - написала артистка под последним снимком.
"Красивая!!! Очень красивый цвет волос", "Цвет - огонь!", "Вы покрасились? Очень крутой цвет!", - прокомментировали пользователи.
Сегодня такой удивительно светлый день! Поздравляю нас всех, солнышки, а я уже направляюсь в прямой эфир @muztv , на Партийную зону, где сегодня впервые спою #ЯЖЕМАТЬ !!!!! Чек из-за сьемки сделать не получилось. Так что, репетирую в машине 😂 Вы можете, пожалуйста, выучить слова и я у вас в 19.50 в Вегасе @vegasmall на Каширке проверю !!!!! Или в прямом эфире @muztv !!!!!! Заметили во мне перемены? Да или нет?
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