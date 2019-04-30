Лорак показала своих любимых мужчин на одном фото

На фото вместе с артисткой, как отметили многие комментаторы, изображены ее братья Игорь и Андрей.

Украинская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети семейным снимком, на котором позировала с двумя мужчинами.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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"Family time!" – написала под фото певица

На фото вместе с артисткой, как отметили многие комментаторы, изображены ее братья Игорь и Андрей. Сама же певица сфотографировалась в спортивном образе и без макияжа.

Комментаторы пожелали семье хорошего отдыха и счастья.

"Те люди, которые всегда рядом! Счастья вашей семье!" – пожелали фанаты.