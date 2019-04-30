цей матеріал доступний українською

Лорак показала своих любимых мужчин на одном фото

19:00, 30 апреля 2019
Общество
361 0
Instagram Ани Лорак

Снимок опубликован в ее Instagram.

Читайте также"Может вернуть Пугачеву": астролог спрогнозировал резкие перемены в жизни Киркорова

"Family time!" – написала под фото певица

На фото вместе с артисткой, как отметили многие комментаторы, изображены ее братья Игорь и Андрей. Сама же певица сфотографировалась в спортивном образе и без макияжа. 

Комментаторы пожелали семье хорошего отдыха и счастья.

"Те люди, которые всегда рядом! Счастья вашей семье!" – пожелали фанаты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Ани Лорак