"Последняя война": в сети показали трейлер четвертой серии "Игры престолов" (видео)
12:07, 30 апреля 2019Общество
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В тизере четвертой серии пользователи усмотрели намек на еще одну свадьбу — Джона и Дейенерис.
Game of Thrones | Season 8 Episode 4
В сети опубликован тизер четвертого эпизода.
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Начинается 40-секундное видео с Серсеи Ланнистер, которая из окна своего замка наблюдает за тем, как в Вестерос входит многочисленная армия Золотых Мечей. Затем на кадрах появляется Винтерфел – королева драконов Дейнерис Таргариен и говорит: "Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю".
В конце видео Серсея плывет на корабле, очевидно, в сторону Винтерфела.
Также в тизере четвертой серии пользователи усмотрели намек на еще одну свадьбу — Джона и Дейенерис.
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