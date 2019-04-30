"Последняя война": в сети показали трейлер четвертой серии "Игры престолов" (видео)

В тизере четвертой серии пользователи усмотрели намек на еще одну свадьбу — Джона и Дейенерис.

В сети опубликован тизер четвертого эпизода.

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Начинается 40-секундное видео с Серсеи Ланнистер, которая из окна своего замка наблюдает за тем, как в Вестерос входит многочисленная армия Золотых Мечей. Затем на кадрах появляется Винтерфел – королева драконов Дейнерис Таргариен и говорит: "Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю".

В конце видео Серсея плывет на корабле, очевидно, в сторону Винтерфела.

Также в тизере четвертой серии пользователи усмотрели намек на еще одну свадьбу — Джона и Дейенерис.