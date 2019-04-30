"Может вернуть Пугачеву": астролог спрогнозировал резкие перемены в жизни Киркорова
Российский певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой день рождения. Судя по годовому гороскопу артиста, его в ближайшее время ждет яркая и насыщенная жизнь.
Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
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"В гороскопе Киркорова хорошо выражен Дом публичности и взаимоотношений. Так что в его жизни в этом году возможно неожиданное партнерство или брак. Может быть, он вернет свою бывшую жену Аллу Пугачеву – всякое может быть… В любом случае, все будут ошарашены новостями о его личной жизни – он примет какое-то неожиданное позитивное решение", – отметил он.
По словам астролога, Юпитер в его гороскопе находится в Доме дальних странствий и путешествий, потому можно сделать вывод, что Киркорова ждут большие гастрольные туры и масштабные выступления за границей.
"Луна в его гороскопе находится в Доме детей, потому можно допустить, что он станет отцом, или в его жизни появится какой-то ребенок", – объяснил Росс.
В целом, судя по гороскопу, Киркорова ждет период процветания и удачи, когда хорошо будет складываться его любовная жизнь и отношения, когда успешной будет его публичная деятельность, отмечает астролог. Кроме того, артиста ждет активная гастрольная деятельность, востребованность, успех и слава.