Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 29 апреля - 5 мая.

Овен решит финансовые вопросы, а Дева отправится в путешествие, обещают астрологи.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 29 апреля - 5 мая.

ОВЕН. Вас ждет насыщенный и достаточно напряженный период, так что расслабляться не торопитесь. Честолюбие, которым обладаете, поможет решить важные вопросы, связанные с финансами. При этом старайтесь концентрироваться на самом главном.

ТЕЛЕЦ. Полноценный отдых необходим вам сейчас как никогда, ведь в последнее время вы много работали. Приложите усилия к тому, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, которое подчас становится разрушительным для близких людей и коллег.

БЛИЗНЕЦЫ. Сомнения, не дававшие вам покоя в последнее время, наконец-то развеются. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это прекрасный настрой для великих свершений и решения сложных задач.

РАК. Идеи, которые приходят вам в голову сейчас, несколько необычны, а иногда даже экстравагантны. Поэтому не торопитесь делиться ими с руководством — вас могут не понять. Не стоит верить людям, которых не очень хорошо знаете.

ЛЕВ. Перемены к лучшему обязательно наступят, нужно только верить в это. Благодаря своему личному обаянию сумеете найти единомышленников для серьезного проекта. Проявите экономию, отправляясь по магазинам.

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ДЕВА. Самое время собираться в путешествия, но при этом избегайте спешки, которая не способствует порядку. Предстоящий период не самый лучший для деловых контактов — важные встречи лучше перенести на будущее.

ВЕСЫ. Повышая собственный профессиональный уровень, вы приобретаете новые знания, возвышаясь в глазах сотрудников и руководства. Желательно оградить себя от проблем, которые не имеют к вам никакого отношения — каждый должен думать о себе сам.

СКОРПИОН. Удача улыбается вам сейчас, так что можете идти к руководству со своими идеями и предложениями — они будут обязательно оценены по достоинству. В любых обстоятельствах сохраняйте внутреннее спокойствие.

СТРЕЛЕЦ. Весьма эффективными будут деловые встречи. Помните лишь о том, что не стоит суетиться, пытаясь торопить события. Накопленный опыт поможет существенно улучшить ваше материальное положение, что не может не радовать.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период наступает для целеустремленных людей, тех, кто готов пожертвовать личным ради общественного дела. Будьте готовы к тому, что кто-то из друзей обратиться к вам за помощью.

ВОДОЛЕЙ. Планы, которые вы долго вынашивали, наконец-то получат шанс осуществиться. Но, вполне вероятно, что придется в срочном порядке кое-что менять в том, что было намечено ранее. Тут главное — последовательность.

РЫБЫ. Доказывать свою правоту во что бы то ни стало звезды не рекомендуют представителям этого знака — подобный ход может обернуться кучей проблем. Будьте покладистее, не забывайте, что на компромисс нужно будет пойти в любой момент.