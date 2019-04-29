Тина Кароль и "Бумбокс" впервые спели свой новый хит "Безодня" вживую (видео)

Певица призналась, что лирическая композиция очень близка ей по смыслу и духу.

Дуэт Тины Кароль и группы "Бумбокс" впервые спел свой новый хит "Безодня" вживую на Вечере премьер с Катериной Осадчей. Грандиозный концерт состоялся 10 апреля в столичном Дворце Украина. Певица призналась, что лирическая композиция очень близка ей по смыслу и духу. Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя победителя 9-го сезона "Голоса страны".

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