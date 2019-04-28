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Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото

18:00, 28 апреля 2019
Общество
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Instagram Настя Каменских

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Снимок  певица разместила на своей странице в Instagram.

На фото можно увидеть экс-участницу дуэта "Потап и Настя" в телесном боди, которое подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию. Дополнило образ жемчужное колье.

В этом образе Настя предстала в своем новом клипе на песню "Обіцяю".

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Теги: #певица#Настя Каменских