Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото

В этом образе Настя предстала в своем новом клипе на песню "Обіцяю".

Украинская певица Настя Каменских (NK) похвасталась своими соблазнительными изгибами тела.

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Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

На фото можно увидеть экс-участницу дуэта "Потап и Настя" в телесном боди, которое подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию. Дополнило образ жемчужное колье.

В этом образе Настя предстала в своем новом клипе на песню "Обіцяю".