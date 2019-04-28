Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото
18:00, 28 апреля 2019Общество
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В этом образе Настя предстала в своем новом клипе на песню "Обіцяю".
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских (NK) похвасталась своими соблазнительными изгибами тела.
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Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
На фото можно увидеть экс-участницу дуэта "Потап и Настя" в телесном боди, которое подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию. Дополнило образ жемчужное колье.
В этом образе Настя предстала в своем новом клипе на песню "Обіцяю".
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