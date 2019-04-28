"Успех в финансах и новые возможности": гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая

Неделя обещает много приятных сюрпризов.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 29.04.2019 по 5.05.2019 года.

Неделя обещает много приятных сюрпризов, пишет "Теленеделя".

ОВЕН (21.03–20.04)

Организаторские способности помогут решить задачи предстоящей недели с минимальными потерями и в кратчайшие сроки. Сложностей в контактах не возникнет. Звезды советуют в эти дни по мере возможности избавляться от ненужных вещей в доме.

Любовь. Внимание со стороны противоположного пола обеспечено.

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Здоровье. Переутомление принесет с собой головные боли.

Финансы. Будьте внимательны при оформлении документов.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Вам удастся удивить окружение повышенной активностью. Звезды советуют: выслушивая чужое мнение, доверяйте лишь своей интуиции. Нестандартный подход к решению давно назревших проблем обеспечит положительные результаты. Хорошее время для путешествий.

Любовь. Отношения с любимыми будут складываться непросто.

Здоровье. Возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Финансы. Благоприятный период для сделок и инвестиций.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

В этот период будете склонны к самообману и охотно примете желаемое за действительное. Решение деловых вопросов станет сопровождаться столкновением мнений и интересов. Остальное же время заполнят бесконечные повседневные хлопоты, за которыми неделя пролетит незаметно.

Любовь. Возможны конфликты с близким человеком по пустякам.

Здоровье. Благоприятное время для профилактических процедур и закаливания.

Финансы. Успех ожидает тех, кто сумеет довести до конца затянувшиеся споры.

РАК (22.06–22.07)

Не стоит хвататься за упущенные возможности, пытаясь возвратить минувшее. Оно уже ушло. Что бы ни делали, ваши действия не принесут ожидаемых результатов. И хотя легкого расставания с грузом прошлого не будет, нужно смириться с тем фактом, что он тянет назад.

Любовь. В сфере чувств пока царит неясность.

Здоровье. Не нужно перегружать суставы.

Финансы. Следует быть щедрыми и бескорыстными по отношению к близким.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Темп жизни ускоряется, и покой вам только снится. Вашей активности и творческим порывам можно только позавидовать. В голову придут неожиданные и оригинальные идеи. К сожалению, окружающие их не разделят, что вызовет у вас раздражение и недовольство. Необходимо сдерживать эмоции.

Любовь Возможна обостренная чувствительность, особенно у одиночек.

Здоровье. Следует обратить внимание на проблемы позвоночника.

Финансы. В делах и переговорах, начатых на этой неделе, ждет удача.

ДЕВА (24.08–23.09)

На этой неделе будете действовать методом проб и ошибок. В итоге можете совершить поступки, о которых позже сильно пожалеете. Не следует браться за несколько дел одновременно и заниматься тем, что не принесет результата в ближайшее время.

Любовь. На личном фронте может улыбнуться удача.

Здоровье. Повышенная нагрузка на зрение сыграет с вами злую шутку.

Финансы. Не вкладывайте деньги в иллюзорные проекты в надежде на быстрый выигрыш.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

В эти дни хорошо будет продвигаться коллективная работа. Звезды поддержат вашу активность и трудолюбие, которых с лихвой хватит на всю неделю. Больше прислушивайтесь к советам близких людей и старайтесь находить в спорных вопросах необходимые компромиссы.

Любовь. Захочется разобраться в отношениях с любимым человеком.

Здоровье. Оно вас на этой неделе не подведет.

Финансы. Точное соблюдение договоренностей сыграет важную роль в получении прибыли.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Ожидается удачная неделя, полная новых впечатлений и перспективных знакомств. Не стоит недооценивать представившиеся шансы. Однако следует остерегаться недремлющих завистников: кто-то из них стремится отобрать у вас заслуженные признание и успех.

Любовь. Следует быть увереннее в себе и своих чувствах.

Здоровье. Воскресенье – благоприятный день для занятий экстремальными видами спорта.

Финансы. Начинается период новых возможностей.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Для вас открыты любые двери. Во многих сферах деятельности достигнете долгожданных результатов. Звезды помогут обрести веру в собственные силы и подтолкнут к решительным действиям. У вас появится отличный шанс укрепить свои позиции на службе и дома.

Любовь. Не следует испытывать терпение любимых, оно не бесконечно.

Здоровье. Высока вероятность обострения хронических болезней.

Финансы. Не стоит давать деньги в долг.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Старайтесь контролировать себя и свои эмоции. Если ввяжетесь на этой неделе в какие-либо споры, то будьте готовы к любым неожиданностям. Никто не говорит, что вы должны пускать серьезную ситуацию на самотек, но и специально лезть на рожон тоже не стоит.

Любовь. Остерегайтесь серьезных проблем в личной жизни.

Здоровье. Могут появиться симптомы простуды, но, скорее всего, так напомнит о себе аллергия.

Финансы. Данный период не принесет ни прибыли, ни убытков.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

На этой неделе будет крайне трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки. Дела станут тормозиться по независящим от вас причинам. Настроение и активность окажутся чуть ли не на нулевой отметке, но не переживайте: скоро наступит перелом, а пока лучше занять позицию наблюдателя.

Любовь. Увлечение может закончиться разочарованием.

Здоровье. Укрепить иммунитет помогут комплексы витаминов.

Финансы. Затишье в этой сфере обернется в дальнейшем не поражением, а победой.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Рассчитывайте только на собственные силы. Не исключено, что судьба поставит вас в достаточно жесткие условия, устроив серьезную проверку на прочность. Необходимо все выдержать. А помогут в этом молчаливость, сосредоточенность и серьезность.

Любовь. Пришло время брать инициативу в свои руки.

Здоровье. Возможен пересмотр рациона, а также интенсивности физических нагрузок.

Финансы. Не стоит торопиться с принятием решений и подписанием документов.