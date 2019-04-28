Поздравления с пасхой в картинках, открытках и прозе

Мы собрали для вас поздравления с Пасхой в прозе, а также в картинках и открытках.

28 апреля православные христиане празднуют Пасху.

Постоянной даты у христианской Пасхи нет, ее праздную в промежутке с апреля по май, через неделю после пасхального полнолуния. Празднование длится 40 дней, но главной является первая неделя, начинаемая Пасхальным Богослужением в ночь на воскресенье.

Это праздник символизирует победу жизни над смертью для всех христиан. В этот день принято не только радоваться воскресению сына Божьего Иисуса Христа, но и поздравлять родных и знакомых со светлым праздником.

Мы подготовили поздравления с Пасхой, которые вы можете отправить в смс или мессенджере, а также лично зачитать за праздничным столом.

Поздравления с пасхой в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом - любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

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Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное очистит сердце от всего того, что тяготит.

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Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

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В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

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Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, позитивных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

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Христос воскрес! Пусть в этот светлый день ваша душа наполнится счастьем и умиротворением. Желаем, чтобы Господь охранял ваш дом, не впуская в него беду и горести. Великая Пасха настала, Спаситель наш Воистину воскрес!

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В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надёжной защитой крыльев своего ангела.

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Пасха светлый праздник. И в этот чудесный день, прежде всего, хочется сказать самые теплые слова и пожелания. Пусть каждый момент в жизни будет чрезвычайно ярким и запоминающимся. А мир и благополучие не оставит ваш дом.

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Поздравляю с Пасхой! Желаю, в этот светлый день, радости, очищения, благословения, душевности и ощущения близости господней. Пусть мир и благополучие сосредоточатся в ваших сердцах и продолжат свое существование в повседневной жизни. Христос воскрес!

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Поздравляю с Пасхой и хочу пожелать всегда уметь в себе разобраться и чувствовать истинную любовь, желаю светлой надежды и неугасаемой веры души. Пусть Господь всегда укажет на верный путь, пусть твоя жизнь с каждым днём наполняется желаниями совершать что-то доброе и стремлениями к великим победам.

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Поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть в сердце снова возродится надежда, пусть в тебе проснётся сила и любовь, пусть душу крепче сделает вера, пусть в жизни настанет полоса добродеяний и благополучия.

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Христос Воскрес. И с этого дня в мир пришла благодать, радость, надежда. Поздравляю с Пасхой и от души желаю счастливой долгой жизни с верными друзьями, с искренней любовью, с неутомимой верой, с доброй мечтой, с крепкой семьёй, с бравой удачей, с прекрасным настроением!

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Поздравляю с Пасхой и от чистого сердца желаю, чтобы вера тебя никогда не покидала, чтобы надежда твоя всегда вела тебя к истоку счастья и любви. Пусть твой мир будет наполнен радостью и благодатью, пусть и душа твоя, и жизнь твоя наполнены будут невероятной красотой и отрадой.

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В светлый пасхальный праздник желаем обновления Вашей душе, мира Вашему дому. Пусть семья станет надёжной опорой и поддержкой во всём, пусть будут здоровы и счастливы Ваши дети. Христос Воскресе!

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Поздравляю с Пасхой и всем сердцем желаю постоянного духовного развития и истинного счастья для сердца, искренних надежд и великой любви. Пусть в этот праздник все твои молитвы будут услышаны, пусть с этого дня начнётся череда добрых и радостных событий в твоей жизни.

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Поздравляю с Пасхой и от души желаю, чтобы над головой было чистое синее небо, чтобы под ногами простирались пёстрые просторы удачи, чтобы в сердце всегда жила вера и надежда, чтобы для души каждый миг был добрым и удивительным. Пусть Господь хранит тебя и твою семью. Желаю здравствовать и жить счастливо.

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Христос Воскрес! Пусть будет мир на Земле, вера — в душе каждого из нас и любовь на сердце. Я искренне желаю тебе счастливой семьи, крепкого здоровья, светлой надежды и благополучия на каждый день.

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Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

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От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос воскресе!

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С Пасхой вас поздравляю! И желаю в этот праздник только счастья и здоровья вам и всей вашей семье, пусть уйдут прочь плохие мысли, а в душе пусть всегда будет мир и спокойствие. С праздником!

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдёт на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни, пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

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Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровья и любви.

Открытки с Пасхой

Напомним, ранее мы собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в стихах и прозе.