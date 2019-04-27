"Киса томная": Каменских очаровала сеть нежным образом (фото)

Певица опубликовала фото, на котором она в образе Олимпии с картины Мане.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, вновь очаровала подписчиков нежным образом.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в образе Олимпии с картины Мане. В этом образе Каменских появилась в своем новом клипе на песню "Обіцяю".

Подписчикам такой образ понравился, о чем они не стеснялись сообщать в комментариях.

"Киса томная", "Да в этом образе вы - Богиня!", "Вы, как всегда, неотразимы", "Совершенство", "Очень сексуально", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Каменских выпустила новый клип на песню "Обіцяю", в котором появилась в образах з известных картин.