"Ты ангелочек, малышка!": блондинка из "ВИА Гры" восхитила сеть сексуальными фото стройных ножек

Эрика Герцег снялась в новой фотосессии.

Солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег снялась в сексуальной фотосессии.

На своей странице в Instagram певица показала снимки, на которых она позирует в черном боди, пиджаке и туфлях. Образ она дополнила пышной прической и макияжем с акцентом на глаза.

"Давно не фотографировалась одна", - подписала фото певица.

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Поклонники стали расхваливать формы певицы, и назвали ее одной из самых красивых солисток сексуального коллектива.

"Вот это ноги… Класс", "Какая Вы шикарная девушка! Потрясающая фотосессия", "Нельзя быть такой красивой", "Одна из самых красивых солисток", "Девушка неземной красоты! Ты ангелочек, малышка", - писали юзеры.