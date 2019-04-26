"Катастрофа длинною в жизни": как чернобыльскую трагедию вспоминают известные украинцы (фото, видео)

Лина Костенко, Сергей Притула, Onuka, Потап почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

В Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Известные украинцы с грустью вспоминают страшную катастрофу.

Украинская писательница Лина Костенко опубликовала в Facebook отрывок из стихотворения.

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула раскритиковал тех, кто в один день сначала с грустью вспоминают катастрофу на ЧАЭС, а потом развлекаются на дискотеках.

Главное - это траурным голосом записать перебивку: "Сегодня день памяти Чернобыльской трагедии. Мы помним!" А потом крутишь дискач, как ни в чем не бывало! Коллеги, поговорку о трусах и крестике знаете?, - написал Притула в Facebook.

Украинская группа ONUKA опубликовал в сети видео одного из своих выступлений, на котором исполнили песню "1968" о Чернобыльской трагедии. К слову, отец лидера группы Наты Жижченко был ликвидатором катастрофы на ЧАЭС.

Для украинцев трагедия в Чернобыле 1986 года - кошмарный бред и катастрофа длинною в жизни. Об этом на личной странице в Instagram написал украинский продюсер, лидер группы MOZGI Потап. Своим постом судья вокального шоу "Голос страны" также почтил память жертв аварии на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Припяти устроили акцию памяти в честь годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС.