Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины

Конкурс "Новая волна" состоится в Сочи, Россия, с 24 по 29 августа.

Дуэт ANNA MARIA, который во время нацотбора на Евровидение 2019 вызвал скандал своей позицией по аннексии Крыма, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины.

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Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве, а сам конкурс, который раньше проходил в Юрмале, с 2015 года организовывается в российском городе Сочи.

Участницы дуэта рассказали, что после "Евровидения" начали подавать заявки на международные конкурсы, где могли бы представлять Украину.

"Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - отметили "КП" в ANNA MARIA.

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора группа попала в скандал. Так, в интервью крымскотатарскому телеканалу ANNA MARIA сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".