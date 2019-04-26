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Maruv устроила провокационное выступление в Дубае (фото)

13:41, 26 апреля 2019
Общество
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Артистка выступила в одном из ночных клубов арабского города-мечты. При этом для своего провокационного выступления Maruv выбрала откровенные образы.

Певица устроила откровенную провокацию в Дубае / скриншот

В Instagram певицы в разделе сториз опубликовано видео с ее вступления в ночном клубе Дубая - Mirage Dubai. 

Maruv в одном из ночных клубов в ОАЭ / скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее Maruv, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.

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Теги: #MARUV