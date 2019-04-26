Maruv устроила провокационное выступление в Дубае (фото)

Артистка выступила в одном из ночных клубов арабского города-мечты.

Скандальная украинская певица Maruv решила вернуться в Дубай, где она уже побывала недавно со своим супругом.

Артистка выступила в одном из ночных клубов арабского города-мечты. При этом для своего провокационного выступления Maruv выбрала откровенные образы.

В Instagram певицы в разделе сториз опубликовано видео с ее вступления в ночном клубе Дубая - Mirage Dubai.

Как сообщал УНИАН, ранее Maruv, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.