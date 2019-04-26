"Невероятная красотка!": Каменских в новом образе покорила сеть (фото)
10:59, 26 апреля 2019Общество
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Каменских позирует в белой блузке с огромными рукавами и приспущенным плечом. Волосы певица уложила в нежные локоны.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских покорила сеть нежным образом из нового клипа.
Снимок опубликован на странице певицы в Instagram.
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Каменских позирует в белой блузке с огромными рукавами и приспущенным плечом. Волосы певица уложила в нежные локоны.
Некоторые фанаты увидели сходство на снимке между Каменских и Седоковой.
"На Седокову похожа здесь", "Я думала это Седокова", - написали они.
"Красотка", Королева", "Очень красивая", - похвалили певицу фанаты.
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