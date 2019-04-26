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"Невероятная красотка!": Каменских в новом образе покорила сеть (фото)

10:59, 26 апреля 2019
Общество
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Instagram Настя Каменских

Снимок опубликован на странице певицы в Instagram.

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Каменских позирует в белой блузке с огромными рукавами и приспущенным плечом. Волосы певица уложила в нежные локоны.

Некоторые фанаты увидели сходство на снимке между Каменских и Седоковой.

"На Седокову похожа здесь", "Я думала это Седокова", - написали они. 

"Красотка", Королева", "Очень красивая", - похвалили певицу фанаты.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак спровоцировала новую волну слухов из-за фото с Лазаревым.

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Теги: #певица#Настя Каменских