"Невероятная красотка!": Каменских в новом образе покорила сеть (фото)

Каменских позирует в белой блузке с огромными рукавами и приспущенным плечом. Волосы певица уложила в нежные локоны.

Украинская певица Настя Каменских покорила сеть нежным образом из нового клипа. Снимок опубликован на странице певицы в Instagram. Читайте такжеУмерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая Каменских позирует в белой блузке с огромными рукавами и приспущенным плечом. Волосы певица уложила в нежные локоны. Некоторые фанаты увидели сходство на снимке между Каменских и Седоковой. "На Седокову похожа здесь", "Я думала это Седокова", - написали они. "Красотка", Королева", "Очень красивая", - похвалили певицу фанаты. Как сообщал УНИАН, Ани Лорак спровоцировала новую волну слухов из-за фото с Лазаревым.

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