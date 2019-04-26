"Очень красивая пара": Лорак спровоцировала новую волну слухов из-за фото с Лазаревым
08:51, 26 апреля 2019Общество
1429 0
На снимке с ними также позирует Филипп Киркоров.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман после развода с мужем Муратом. На снимке с ними также позирует Филипп Киркоров.
Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.
Читайте также"Джоконда" Каменских заинтриговала сеть тизером к новому клипу (видео)
"Тёплый вечер в кругу друзей", - подписала снимок певица.
Поклонники в очередной раз заподозрили звезд в романе.
"Очень красивая пара!", "Ани, любви вам и счастья с Сережей!!!!!", "С Лазаревым. Опять в одной одежде??? Друзья...", - написали в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter