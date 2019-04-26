"Очень красивая пара": Лорак спровоцировала новую волну слухов из-за фото с Лазаревым

На снимке с ними также позирует Филипп Киркоров.

Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман после развода с мужем Муратом. На снимке с ними также позирует Филипп Киркоров.

Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.

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"Тёплый вечер в кругу друзей", - подписала снимок певица.

Поклонники в очередной раз заподозрили звезд в романе.

"Очень красивая пара!", "Ани, любви вам и счастья с Сережей!!!!!", "С Лазаревым. Опять в одной одежде??? Друзья...", - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть.