Гороскоп на май: астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака

Астролог составила подробный гороскоп на май для всех знаков Зодиака.

Май - последний месяц весны, наполненный теплом, романтикой, цветами и прогулками на природе.

Астролог Марина Скади рассказала, что нам в этот период прочат звезды, пишет КП.

Гороскоп на май 2019: Овен

Чувства обостряются, вы остро реагируете на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается вашего внешнего вида. То, что в другое время просто не замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия.

Новые отношения - обычно яркие, запоминающееся, но, увы, быстропроходящие, буквально сгорающие. Избыточная чувствительность и страстность не очень хорошо сказываются на общественной деятельности, работе и деловых отношениях.

Деньги в это время тратятся импульсивно и часто не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент.

Вы требуете повышенного внимания к себе, хотя сами склонны заниматься только собственной персоной и вас интересуют только собственные чувства. Скандалы и выяснения отношений в первой половине месяца – обычная вещь.

Гороскоп на май 2019: Телец

Первая половина мая – напряженная. Желания в это время часто не соответствуют возможностям, что, естественно, сказывается на настроении. Главную роль в это время играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт, уют и дающие материальную базу. Для бизнеса и финансовых дел вторая половина месяца - благоприятное время.

В партнёрских отношениях также примерно с середины месяца царит стабильность, существующие отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. В эти дни возрастает чувство собственничества, лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувства партнёра на крепость.

Желания направлены не только материальные блага, но и на еду. Аппетит в это время усиливается, поэтому следует соблюдать меру, чтобы потом не надо было бороться с лишними килограммами.

Гороскоп на май 2019: Близнецы

Горячность и импульсивность сменяются невозмутимостью и рассудительностью. Лозунгами и горячими речами уже никого не соблазнишь, людям нужна конкретная информация от вас.

Вы всё принимаете осторожно, склонны скорее не поверить, чем принять что-либо на веру. Вам очень трудно в этот период проталкивать новые идеи и внедрять новшества. Это хороший период для расчётов, составления отчётов и другой мелкой и нудной умственной работы.

В это время не стоит делиться сокровенным, предпочитая держать свои мысли и выводы при себе.Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях.

Во второй половине мая вы чувствуете прилив жизненных сил и энергии. Возрастает творческий подъем, оптимизм, радость, сердечность и дружелюбие.

Гороскоп на май 2019: Рак

Поток информации и общения, направленный в вашу сторону, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше, выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете на собраниях, групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация, поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Гороскоп на май 2019: Лев

В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. С другой стороны, если вы не позволите вашему эгоизму и упрямству проникнуть в сферу идей, методов и информации, терпение поможет преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы.

У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия.

Избегайте преувеличивать свою значимость в компаниях, позвольте окружающим сделать первый шаг. Если они льстят вам, осыпают комплиментами или предлагают руководящий пост, постарайтесь реагировать как можно скромнее.

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Гороскоп на май 2019: Дева

Полученные вами известия и информация могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых будут включать продвижение по социальной лестнице и приглашение занять ведущий пост в коллективе.

Это отличное время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия. Если вы хотите, чтобы окружающие заметили в вас задатки лидера или если вы стремитесь доказать себе, что обладаете этими задатками, пришла пора самостоятельно смоделировать ситуацию, которая побудит вас продемонстрировать эти черты.

Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками.

Гороскоп на май 2019: Весы

Ваше импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут значительно помешать вам в делах. Стремление к конкуренции, иногда не совсем здоровой, возрастает. Стремление навязать свою волю, утвердить свое мнение и интересы может привести к неприятностям с начальством, а компаньоны по бизнесу, просто не поймут вас.

Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы, избегайте драк. Эгоизм и повышенная конфликтность помешают вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров, при посещении начальства и официальных органов.

Неосмотрительные финансовые операции приведут к потерям. Проявляя благоразумие и спокойствие, вы сможете избежать травм, несчастных случаев на производстве и в быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами.

Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению.

Гороскоп на май 2019: Скорпион

Идеи и мнения, окружающие вас, вряд ли будут соответствовать вашим собственным. Окружающие не склонны одобрить созданный вами имидж или поддаться вашему влиянию. Вы можете спросить: "Что же делать?" Ответ прост: не следует зря тратить силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их мнение как недостойное внимания — к вашим словам все равно никто не прислушается.

Если же вы не в состоянии эффективно работать в сложившейся ситуации или с конкретными людьми, довольствуйтесь неспешной самостоятельной работой. В этот период не стоит попадать в положения, успех которых зависит от вашей популярности и отношения окружающих. Более полезным будет, если вы сократите число своих знакомых, работая в одиночку или скромно оставаясь на заднем плане.

Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать общего недовольства и даже открытой оппозиции.

Гороскоп на май 2019: Стрелец

В течение этого периода вы ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру. Вы ищете в этот период душевности, посещаете друзей и пытаетесь найти в жизни самые лучшие стороны. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности.

Первая половина мая будет благоприятной для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. Можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола.

Используйте этот период, для гармонизации романтических отношений и семейных связей.

Гороскоп на май 2019: Козерог

Увеличиваются жизненные силы и трудоспособность. Вы почувствуете гармонию тела и духа. Различные импульсы извне и собственные идеи будут теперь приведены в действие.

Общественная деятельность приносит удовольствие, также, как и выполнение служебных обязанностей. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс!

Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных лиц приносит весомые результаты.

Вы самоуверенны, легко решаете финансовые вопросы, можете провернуть не одну удачную сделку. Открываются новые перспективы, поэтому занимайтесь самообразованием.

В этот период, вы можете избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи.

Гороскоп на май 2019: Водолей

Перепады настроения могут принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье: непонимание друг друга, необоснованная ревность станут причиной напряженной обстановки. В этот период вы склонны к ненужной растрате денежных средств.

В этот период характерна также потеря чувства реальности, которое проявляется обычно в мысленных желаниях. Вы склонны потакать своим прихотям и в погоне за чрезмерными удовольствиями забыть о работе или своих обязанностях.

Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Хотя существенного нарушения здоровья не наблюдается, вы ощущаете уменьшение своей внешней привлекательности, что сказывается на ваших ощущениях и настроении. Вы склонны незаслуженно требовать к себе повышенного внимания и восхищения.

Гороскоп на май 2019: Рыба

Месяц благоприятен для дружеского общения, любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности.

От руководства и влиятельных лиц можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Ваш возросший оптимизм позволит вам решить многие вопросы. В проигрыше вы не останетесь, если заключите в этот период сделку или подпишете контракт. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Вы вправе ожидать прибыль, небольшие подарки от начальства. Период благоприятен для визитов к руководству, для посещения официальных инстанций.

Вы, можете с успехом использовать свое обаяние для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье. Этот период можно также использовать для анализа своих чувств.