"Что это за девочка на фото?": Алла Пугачева удивила сеть внешним видом

Многие пишут хвалебные комментарии в адрес похудевшей и помолодевшей Примадонны.

Певица Алла Пугачева наконец-то "ожила" в Instagram, написав пост со словами благодарности режиссеру Кириллу Серебренникову за концерт-посвящение "Наша Алла" к ее юбилею, который состоялся в "Гоголь-центре" в Москве.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала свежей и помолодевшей. Примадонна появилась в черном одеянии, с лёгкими кудряшками. В кадре бросается в глаза ее лучезарная улыбка.

"Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль "Наша Алла".Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара, лихо исполненные молодыми, креативными артистами театра.Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара. Здорово!", - написала певица.

В комментариях большинство фанов отметили, что Пугачева сильно похудела и изменилась в лучшую сторону: "Выглядите просто потрясающе. Алла Борисовна, скажите, как вы так похудели?", "Алла вообще молоденькая", "А что это за девочка на фото?".

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.