Казахи, деньги, слезы Дорна: скандальный украинский певец снял короткометражку на свою новую песню (видео)

У Дорна получился целый короткометражный фильм в двух частях, в котором он с напарником пытается провернуть "опасную сделку".

Украинский певец Иван Дорн презентовал клип на свою новую песню "Во сне", которая является совместной работой с украинским саунд-продюсером Vakula.

Клипом 11-минутное видео, опубликованное на официальном Youtube-канале певца, назвать сложно. У Дорна получился целый короткометражный фильм в двух частях, в котором он с напарником пытается провернуть "опасную сделку".

"Робин Дорн Гуд и его напарник решаются на опасную сделку, которая может стать для них роковой... Как выглядят слезы Дорна? Почему это не клип? При чем тут казахи? В чем вообще прикол? На эти и другие вопросы вы можете ответить сами, посмотрев короткий метр "Во Сне" от режиссера Максима Шишкина", - говорится в описании под видео.

Съемки проходили в Астане, Казахстан.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля вышел клип на совместную песню Дорна и российской певицы Zventa Sventana "Мужа дома нету". В видео Дорн, имитируя состояние изрядного опьянения, бегает по лесу среди берез в тельняшке и спортивных штанах.