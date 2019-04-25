Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах (фото, видео)

В последнее время Примадонна заметно похудела и, как отмечают многие, помолодела.

24 апреля вечером в "Гоголь-центре" прошел концерт-посвящение "Наша Алла" к юбилею певицы Аллы Пугачевой.

На мероприятие Примадонна пришла со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Песни Пугачевой сменяли друг друга - известные и неизвестные композиции из ее репертуара 1970-1980-х годов.

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Режиссером концерта выступил Кирилл Серебренников. "Какая она, наша Алла? Наша современница, сильная женщина плачет у окна, женщина в поисках любви и свободы, женщина на берегу моря с раскинутыми руками - то ли распятая, то ли желающая всех обнять, искренняя и при этом сохраняющая свою тайну. Вроде бы счастливая, но при этом все ищущая какого-то нового счастья. Уставшая и не успокаивающаяся, грубая и ранимая, щедрая и расчетливая, рыжая, с очаровательной щербинкой, с лазоревыми глазами, с потрясающим голосом. Естественная, как сама природа, как море, как небо, как летние дожди", - заявил на мероприятии Серебренников, слова которого передает ТАСС.

Вечер в уютной, теплой атмосфере продолжался два с половиной часа, а завершился знаменитой "Знаешь, все еще будет", которую исполнили все участники концерта.

Пугачева встала со своего места, прошла через зал и, поднявшись на сцену, произнесла: "Я в шоке. За всю жизнь не слышала о себе так много хорошего, как за этот вечер. Что вы со мной делаете? Прямо какая-то ответственность снова навалилась. Главное - что я люблю вас. Я люблю всех, кто сидит в зале, я люблю всех, кто стоит на сцене, но, к счастью, он уже не сидит".

Зал вновь разразился хохотом и громкими аплодисментами. "Я люблю этот театр. Я люблю необычную трактовку песен - своих, не своих. Вот это творческое начало, это то, что заставляет жить. А тут - удивили! По-новому, классно!" - сказала артистка.

Она добавила, что "если бы ноги были здоровы, я бы на колени перед вами встала". Зрители признались ей в любви шумной овацией.

Отметим, что на концерт Пугачева пришла в привычном для себя стиле: в ботфортах, черной кофте интересного кроя и мини-шортах. Таким нарядом артистка продемонстрировала, как ей в ее 70 лет удается следить за фигурой. В последнее время Примадонна заметно похудела и, как отмечают многие, помолодела. Некоторые и вовсе пишут в комментариях, что прежнюю Пугачеву в звезде уже не узнать.

Своим появлением на мероприятии она произвела настоящий фурор: соцсети буквально "завалены" фото и видео с концерта "Наша Алла":

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.