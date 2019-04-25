"Богиня": Каменских снялась полностью голой для своего нового клипа (видео)
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, полностью обнажилась для своего клипа на песню "Обіцяю".
Премьера видео состоялась сегодня на официальном Youtube-канале певицы.
В клипе Каменских появилась в образах с известных картин, которые считаются мировыми шедеврами. Среди них Мона Лиза Леонардо да Винчи, Фрида Кало, Олимпия из картины Мане, девушка с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, богиня веселья и радости из картины "Весна»", а также Венера Боттичелли.
Как известно, героини картин Мане и Боттичелли изображены на полотнах полностью обнаженными. Каменских также не постеснялась раздеться ради искусства, едва прикрывшись кусочками ткани.
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"Между всеми героинями есть нечто общее: тайна, которой окутана их история и история безусловной любви. В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации. Девять образов NK символизируют ее связь с каждой героиней с полотен гениальных художников", - говорится в описании к видео.
В комментариях отметили, что, несмотря на обнаженность Каменских, в этом видео она выглядела нежной, а не пошлой, как в предыдущем клипе "Попа, как у Ким".
"Не обычно! Свежо, жизненно, красиво", "Богиня", "Вот такая мне Настя нравится больше всего", "Очень нежно и чувственно", - пишут под видео.
Как сообщал УНИАН, недавно MONATIK впервые за долгое время выпустил новый клип.