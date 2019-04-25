Возле Рады митингующие аплодисментами приветствовали принятие "языкового" закона (фото)

Участники акции бурно выражали благодарность народным депутатам за принятие соответствующего решения.

Граждане и активисты, которые пришли на площадь Конституции для участия в митинге возле Верховной Рады, приветствовали новость о принятии закона о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек возле парламента требовали принятия соответствующего закона.

Организаторы митинга установили сцену и обеспечили прямую трансляцию принятия закона из сессионного зала парламента.

Граждане и активисты радостно встретили окончательный результат голосования и исполнили государственный гимн.

Также участники акции бурно выражали благодарность народным депутатам за принятие соответствующего решения.

К участникам митинга вышел председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что "мы не допустим реванша" и отстоим украинский язык.

Также на сцену вышли ряд народных депутатов и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.