"Голожопик": Леся Никитюк засветила ягодицы в прозрачных штанах (фото)

Леся Никитюк на новых фото в Инстаграме позирует в прозрачных штанах, украшенных стразами.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк показала новое провокационное фото.

На снимках, опубликованных на странице Леси Никитюк в Instagram, она позирует в прозрачных штанах, украшенных стразами. Пошитые из прозрачной затемненной ткани брюки провокационно оголяют ноги и ягодицы Никитюк.

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"Как вам мой образ?", - спрашивает украинская телезвезда у своих подписчиков.

Реакцию подписчиков долго ждать не пришлось: "Леся не балуйся"; "Интересно что Дурнев скажет"; "Ну такое..."; "Смело))"; "Классная попка"; "Красивые брюки"; "Ого, хороша попка"; "Агонь в агне"; "Очень откровенно"; "Образ супер!"; "Решила похвастаться попкой?))"; "Поехала жениха искать"; "Леся, не повторяйте Настю, вам к лицу скромность"; "Круто, смело, офигенно", "Лето не за горами, ждем фото как у Поляковой"; "Образ под названием Голожопик", - написано в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала новое фото, на котором обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.