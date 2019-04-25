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"Голожопик": Леся Никитюк засветила ягодицы в прозрачных штанах (фото)

06:58, 25 апреля 2019
Общество
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Леся Никитюк предстала в провокационном образе / фото instagram.com/lesia_nikituk

На снимках, опубликованных на странице Леси Никитюк в Instagram, она позирует в прозрачных штанах, украшенных стразами. Пошитые из прозрачной затемненной ткани брюки провокационно оголяют ноги и ягодицы Никитюк.

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"Как вам мой образ?", - спрашивает украинская телезвезда у своих подписчиков.

Реакцию подписчиков долго ждать не пришлось: "Леся не балуйся"; "Интересно что Дурнев скажет"; "Ну такое..."; "Смело))"; "Классная попка"; "Красивые брюки"; "Ого, хороша попка"; "Агонь в агне"; "Очень откровенно"; "Образ супер!"; "Решила похвастаться попкой?))"; "Поехала жениха искать"; "Леся, не повторяйте Настю, вам к лицу скромность"; "Круто, смело, офигенно", "Лето не за горами, ждем фото как у Поляковой"; "Образ под названием Голожопик", - написано в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала новое фото, на котором обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.

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Теги: #ведущая#телеведущая разделась#Леся Никитюк