"Джоконда" Каменских заинтриговала сеть тизером к новому клипу (видео)

На коротком видео Джоконда с картины Леонардо да Винчи медленно превращается в Настю Каменских.

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