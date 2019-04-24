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"Джоконда" Каменских заинтриговала сеть тизером к новому клипу (видео)

14:58, 24 апреля 2019
Общество
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера песни "Обіцяю" должна состояться уже в этот четверг, 25 апреля.

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Тизер к песне появился в Instagram певицы.

На коротком видео Джоконда с картины Леонардо да Винчи медленно превращается в Настю Каменских. На фоне звучит небольшой фрагмент мелодии. 

Как сообщал УНИАН, Каменских в обтягивающих лосинах позировала на фоне Эйфелевой башни.

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Теги: #певица#Настя Каменских