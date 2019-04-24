Скандальную MARUV второй раз за месяц ограбили в аэропорту
13:11, 24 апреля 2019Общество
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Певица отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.
MARUV второй раз за месяц стала жертвой грабителей / instagram.com/maruvofficial
Скандальную победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV уже второй раз за последний месяц ограбили в аэропорту.
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Об этом певица, не подбирая выражений, рассказала у себя в Instagram Stories.
"У меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*дь, можно?", - заявила MARUV.
Певица также отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.
фото instagram.com/maruvofficial
Напомним, что в конце марта MARUV уже становилась жертвой воров в аэропорту. Тогда из чемодана певицы украли бижутерию.
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