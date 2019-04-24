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Скандальную MARUV второй раз за месяц ограбили в аэропорту

13:11, 24 апреля 2019
Общество
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MARUV второй раз за месяц стала жертвой грабителей / instagram.com/maruvofficial

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Об этом певица, не подбирая выражений, рассказала у себя в Instagram Stories.

"У меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*дь, можно?", - заявила MARUV.

Певица также отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.

фото instagram.com/maruvofficial

Напомним, что в конце марта MARUV уже становилась жертвой воров в аэропорту. Тогда из чемодана певицы украли бижутерию.

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Теги: #ограбление#MARUV