Скандальную MARUV второй раз за месяц ограбили в аэропорту

Певица отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.

Скандальную победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV уже второй раз за последний месяц ограбили в аэропорту.

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Об этом певица, не подбирая выражений, рассказала у себя в Instagram Stories.

"У меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*дь, можно?", - заявила MARUV.

Певица также отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.

Напомним, что в конце марта MARUV уже становилась жертвой воров в аэропорту. Тогда из чемодана певицы украли бижутерию.