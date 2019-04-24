"Преобразилась": Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть (фото)

Она сфотографировалась в автомобиле. На первом снимке Лорак сделала губы "уточкой", а на второй – улыбнулась в камеру.

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками несколькими селфи.

Певица опубликовала фото в социальной сети Instagram.

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Она сфотографировалась в автомобиле. На первом снимке Лорак сделала губы "уточкой", а на второй – улыбнулась в камеру.

В подписи к публикации Каролина попросила поклонников выбрать фото, которое понравилось им больше всего. Второе фото с улыбчивой Ани Лорак собрал больше положительных оценок. Подписчики звезды отметили, что она буквально преобразилась, когда улыбнулась, перестав использовать искусственные гримасы.

"Скажите, а сколько пластических операций на вас?!", - тем не менее написали в комментариях.

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