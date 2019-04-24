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Надя Дорофеева покорила сеть своими ягодицами (фото)

11:07, 24 апреля 2019
Общество
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Дорофеева опубликовала новое фото / фото instagram.com/nadya.do.do

Украинская поп-певица, солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру на новых снимках.

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Фото из Франции звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах исполнительница предстала на фоне тюльпанов.

"Ну все-все, обещаю, это последние фотки с полей. Тюльпано-спам прекращаю", – подписала она под последним снимком, на котором показала подтянутые ягодицы.

В комментариях множество восторженных комментариев: "Красотка просто", "Красавица", "Какие тюльпаны?!", "Счастливая".

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева