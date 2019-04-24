Надя Дорофеева покорила сеть своими ягодицами (фото)
Украинская поп-певица, солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру на новых снимках.
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Фото из Франции звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах исполнительница предстала на фоне тюльпанов.
"Ну все-все, обещаю, это последние фотки с полей. Тюльпано-спам прекращаю", – подписала она под последним снимком, на котором показала подтянутые ягодицы.
В комментариях множество восторженных комментариев: "Красотка просто", "Красавица", "Какие тюльпаны?!", "Счастливая".
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