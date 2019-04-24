Rammstein показал Херсон в тизере к новому альбому (видео)

Популярная немецкая группа Rammstein опубликовала тизер нового альбома. В нем показали Каховскую площадь.

В 20-секундном тизере нового альбома известной немецкой группы Rammstein показали Каховскую площадь в Херсоне, которую местные жители называют «Три штыка».

В 2018 году советский монумент сняли. В видео группы это место прикрыто спичкой, но его можно узнать.

На это обратил внимание пользователь Facebook Сергей Дзюман. Он отметил, что локация в ролике напоминает Каховскую площадь. Стеллу в центре площади в видео заменили на огромную спичку.

Как сообщал УНИАН, ранее музыканты анонсировали новый альбом, который должен выйти 17 мая этого года. К альбому заявлено 5 новых клипов. Первый клип Rammstein слили в сеть за несколько часов до официального релиза.