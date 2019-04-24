Каменских в обтягивающих лосинах позировала на фоне Эйфелевой башни (фото)

Каменских снялась в обтягивающих спортивных леггинсах на фоне Эйфелевой башни.

Украинская певица Настя Каменских проводит уик-энд в Париже. Однако в самом романтическом городе Европы певица не только отдыхает, но и занимается спортом.

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Так, на последнем снимке в Instagram Каменских снялась в обтягивающих спортивных леггинсах на фоне Эйфелевой башни.

"Из Парижа с любовью", - подписала фото Настя.

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