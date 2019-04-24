Каменских в обтягивающих лосинах позировала на фоне Эйфелевой башни (фото)
10:19, 24 апреля 2019Общество
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Каменских снялась в обтягивающих спортивных леггинсах на фоне Эйфелевой башни.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских проводит уик-энд в Париже. Однако в самом романтическом городе Европы певица не только отдыхает, но и занимается спортом.
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Так, на последнем снимке в Instagram Каменских снялась в обтягивающих спортивных леггинсах на фоне Эйфелевой башни.
"Из Парижа с любовью", - подписала фото Настя.
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