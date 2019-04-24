Великая среда: обряды и традиции, что нельзя и что нужно делать

В этом году Великая среда отмечается 24 апреля.

Великая среда – третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа. В этом году она отмечается 24 апреля.

Традиции и обряды праздника

В Великую среду в церковной службе прославляется женщина-грешница и проклинается предательство Иуды. Утром служатся Часы и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, вечером – Великое Повечерие. Во многих храмах вечером совершается общая исповедь.

В народе в этот день люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают дом к светлому празднику Пасхи цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Что нужно делать в Великую среду

В Великую среду на вечерней службе совершается таинство исповеди. Священнослужители отмечают, что для прихожан вечер среды - это особая возможность исповедоваться более подробно, чем в обычные дни, и призывают ею воспользоваться.

В этот день, как и в два первых дня Страстной недели, необходимо соблюдать строгий пост. Пища только растительная и сырая без масла. Нельзя также в этот день устраивать свадьбы, праздновать дни рождения и другие мирские праздники.

В прошлом в этот день талую воду солили прошлогодней "четверговой солью" (соль, приготовленная особым способом в Чистый четверг прошлогодней Страстной седьмицы) и обливали затем всю домашнюю живность, чтобы защитить ее от болезней и напастей.

Боролись в этот день и со своими болезнями. Для этого набирали кружку воды из колодца или из бочки на улице или прямо из реки. Затем, трижды перекрестясь, накрывали кружку чистым или новым полотенцем. В 2 часа ночи, вновь трижды перекрестясь, обливались этой водой, немного оставив в кружке. Одежду после обливания надевали прямо на мокрое тело, не вытираясь, а остатками воды надо было до 3 часов обрызгать растения у дома. Считалось, что тело после такого как заново нарождается.

Особенно важно было в Великую среду избавиться от всего накопившегося за зиму мусора. Кроме того, в этот день закупали все необходимое для приготовления кулича, а также яйца, средства для их окраски и другие продукты для праздничного стола. Поздно вечером расторопные хозяйки ставили опару для куличей.

Также в этот день верующие стараются исповедоваться.

Что нельзя делать в Великую среду

По церковным правилам, в этот праздник запрещается конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом. Нельзя посещать увеселительные мероприятия, петь, танцевать. По народным поверьям, запрещается рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

В Великую среду на Руси за женщинами следили особенно строго. Им категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении. От женщин и девушек в этот день требовали максимально строго и скромно одеваться. Считалось, что тихое скромное поведение и максимально закрывающая тело одежда защитит женщину от нечистых помыслов.