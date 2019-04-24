Архивное фото Аллы Пугачевой озадачило сеть

Пользователи сети, судя по комментариям, были удивлены раритетным снимком. Они с трудом узнали Пугачеву.

В сети появился архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан в 1999-м году во время фотосессии для журнала Vogue в России.

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На опубликованном в фан-группе артистки в Instagram фото можно увидеть Примадонну российской эстрады в весьма непривычном образе: с гладкими волосами, минимумом макияжа и спрятанными за солнцезащитными очками глазами.

В кадре артистка появилась в любимом черном наряде. "Изюминка" образа - мундштук. Пользователи сети, судя по комментариям, были удивлены раритетным снимком. Они с трудом узнали Пугачеву.

"Не узнала", "Очень похожи с Кристиной", "Настоящая", "Вот такая разная и всегда прекрасная", "Великолепно", "Супер!", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.