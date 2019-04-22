Младшая дочь и племянницы Веры Брежневой примерили образ участниц "ВИА Гры" (видео)

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала видео с участием своей дочери Сары и племянниц, Анны и Марии.

Девятилетняя дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой снялась в импровизированном клипе со своими двоюродными сестрами, Анной и Марией. Видео на своей странице в Instagram разместила Брежнева.

"Наш вариант клипа "Я не святая". На каникулах в Греции", - написала она. Сару Брежнева родила от своего бывшего мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 годы. Анна и Мария - дочери сестры Веры Брежневой, Галины, которая живет в Греции.

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева спела о своих грехах.