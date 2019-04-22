"Пушка": украинская рэп-звезда Аlyona Аlyona спародировала известную картину “Рождение Венеры” (фото)

Подписчики расхвалили рэп-исполнительницу и поддержали ее необычную фотографию лестными комментариями.

Не все копии на популярные произведения искусства можно назвать “жалкими пародиями”. Например, кадр из Instagram-аккаунта украинской рэп-звезды Аlyona Аlyona можно назвать настоящей “пушкой”.

Недавно в Instagram-аккаунте Аlyona Аlyona появилась современная интерпритация картины, написанной гениальным итальянским художником тосканской школы Сандро Боттичелли. “Рождение Венеры” точно называлось бы “Рождение alyona alyona”, если бы Боттичелли мог услышать трек “Рибки”.

Подписчики расхвалили рэп-исполнительницу и поддержали ее необычную фотографию лестными комментариями.

Как сообщал УНИАН, ранее звезды украинского рэпа выпустили пасхальный треш-клип.