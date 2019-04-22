"Холмики прям такие": MARUV шокировала сеть откровенной позой (фото)
15:48, 22 апреля 2019Общество
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Исполнительница продемонстрировала свои ягодицы на камеру.
Многим фанам фото показалось слишком откровенным / фото instagram.com/maruvofficial
Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала провокационный снимок, на котором она лежит на полу рубашке, трусах и прозрачных колготах в горошек.
При этом MARUV поразила откровенно сексуальной позой в "стиле собачки", продемонстрировав изгиб. "Под красным солнцем", - подписала кадр исполнительница.
"Шикарна", "Персик", "Богиня","Холмики прям такие", "Так много секса в тебе", "Это уже перебор", - пишут в комментариях.
Ранее скандальная украинская певица MARUV позабавила сеть нелепым образом.
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