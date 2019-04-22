"Холмики прям такие": MARUV шокировала сеть откровенной позой (фото)

Исполнительница продемонстрировала свои ягодицы на камеру.

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала провокационный снимок, на котором она лежит на полу рубашке, трусах и прозрачных колготах в горошек.

При этом MARUV поразила откровенно сексуальной позой в "стиле собачки", продемонстрировав изгиб. "Под красным солнцем", - подписала кадр исполнительница.

"Шикарна", "Персик", "Богиня","Холмики прям такие", "Так много секса в тебе", "Это уже перебор", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица MARUV позабавила сеть нелепым образом.