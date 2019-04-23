Пасха 2019: рецепт самого вкусного пасхального кулича

Существует обычай в каждой семье на Пасху печь сдобный хлеб - кулич и освящать его в церкви.

В пасхальном ритуале важное место занимает обрядовая еда, в которую обязательно входят пасха, кулич и крашеные яйца. Существует обычай в каждой семье печь сдобный хлеб - кулич и освящать его в церкви.

УНИАН подготовил для вас лучший рецепт пасхального кулича.

ИНГРЕДИЕНТЫ

дрожжи (свежие) 50 г (или 25 г свежих дрожжей + длительное время для подъема теста в холодильнике) мука примерно 1 кг + на подпыл изюма и сухофруктов молоко 350 мл масло сливочное 300 г масло растительное 100 мл яйца 5 шт + 1 желток сахар 300-400 г (1,5-2 стакана) ванильный сахар 1 ст.л. соль (крупная или средняя) 1 ч.л. (без горки) цукаты (дыня, персик, ананас, папайя) 150 г изюм (темный) 150 г Для белковой глазури яичный белок 1 шт сахарная пудра (сколько потребуется) 200-250 г сок лимона 1 ст.л. Дополнительные ингредиенты цукаты или мармелад для украшения

Пошаговый рецепт пасхального кулича

Подготовить ингредиенты.

Изюм вымыть, стряхнуть излишки воды, разложить на х/б полотенце и подсушить.

Цукаты нарезать небольшими кубиками.

Муку просеять 2-3 раза.

Подготовить сдобу.

Сливочное масло достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 1-2 часа. Масло должно стать мягким.

У 5 яиц отделить желтки от белков.

Желтки и белки положить в разные миски.

Миску с белками затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник или отставить в сторону.

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К желткам всыпать соль, весь сахар (кроме 1 столовой ложки), ванильный сахар и растереть при помощи вилки или блендера (стержневого измельчителя) до белой однородной массы.

Если масса густая, можно добавить немного воды (1 столовую ложку).

Проверка качества дрожжей.

В небольшую глубокую миску налить 50 мл теплого молока (35-37°С), добавить 1 столовую ложку сахара и перемешать.

В молоко раскрошить дрожжи и перемешать, чтобы дрожжи растворились (удобно перемешивать пальцами или деревянной ложкой).

Поставить дрожжевую смесь в теплое место на 10-20 минут. Дрожжи должны вспениться и подняться "шапочкой".

Приготовление опары.

В большую миску просеять муку (150 г), влить оставшееся молоко (300 мл) и перемешать.

Вспенившиеся дрожжи размешать вилкой или маленьким венчиком и влить в молочно-мучную смесь.

Хорошо перемешать и поставить опару в теплое место на 40-60 минут.

За это время опара должна увеличиться в объеме в 2 раза, "сморщиться" и начать опадать.

Как только опара начала опадать - она готова.

Добавление в тесто сдобы.

В подошедшую опару добавить желтки с сахаром и перемешать.

Яичные белки взбить на максимальной скорости миксера, чтобы при наклоне миски белки не выпадали из нее.

Добавить взбитые белки в тесто и аккуратно перемешать.

Небольшими порциями, добавляя просеянную муку, замешивать тесто.

Сначала вымешивать его ложкой в миске, затем хорошо посыпать стол мукой и выложить на него тесто.

Оно еще довольно жидкое, поэтому при вымешивании, небольшими порциями, добавлять просеянную муку и периодически смазывать тесто и руки растительным маслом.

Продолжая вымешивать тесто, добавляем в него кусочки размягченного сливочного масла и вмешиваем его в тесто.

Вымешанное тесто положить в большую миску, затянуть миску пищевой пленкой или накрыть полотенцем и поставить подходить в теплое место на 3-5 часов.

Тесто подошло и его нужно обмять, опустив в него руку, сжатую в кулак, и выпустив углекислый газ.

Выложить на стол и вымешивать 1-2 минуты.

Переложить тесто в большую чистую миску, затянуть миску пищевой пленкой и убрать подходить либо в теплое место на 3-5 часов, либо на ночь в холодильник.

Подошедшее тесто обмять (в холодильнике оно становится довольно плотным).

Немного помесить тесто на столе (тесто из холодильника во время вымешивания согреется и станет более пластичным).

Добавить изюм и цукаты, и вымешивать, пока изюм с цукатами не соединятся с тестом.

Формы для куличей смазать тонким слоем растительного масла, бока обсыпать мукой (излишки стряхнуть), а на дно формы положить кружок пергаментной бумаги.

Выложить тесто в подготовленные формы, заняв 1/3-1/2 формы (не более).

Формы прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Для смазывания куличей.

Разбить яйцо и отделить белок от желтка.

Белок отложить для глазури.

К желтку добавить 1 столовую ложку воды (или молока) и взболтать вилкой или венчиком.

Подошедшие в формах куличи смазать желтком (удобно смазывать силиконовой кисточкой).

Духовку заранее нагреть до 170-180°C (температура выпечки подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей духовки).

Выпекать куличи 30-60 минут (возможно дольше). Время выпечки зависит от температуры и размера куличей.

Первые 15-20 минут духовку не нужно открывать, иначе куличи могут опасть.

Как только верхушки куличей хорошо зарумянились (это произойдет минут через 15-20), очень осторожно открыть духовку и накрыть верхушки куличей кружками фольги так, чтобы фольга полностью покрывала верхушки.

Снова осторожно закрыть духовку и продолжать выпекать куличи до готовности.

Готовность проверяется деревянной палочкой. Если палочка выходит из кулича без следов теста - он готов.

Готовые куличи.

Аккуратно извлечь куличи из духовки.

Провести ножом вдоль стенок формы, отделяя кулич от формы.

Остудить куличи на решетке.

Остывшие куличи покрыть белковой глазурью, украсить цукатами, мармеладом или фигурными украшениями из мастики, марципана (либо покупными украшениями).

Украшать куличи нужно быстро, так как глазурь довольно быстро высыхает.

По материалам сайта "Готовим.ру".