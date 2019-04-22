Ярость, скандалы и потрясающие новости: астропрогноз на 22-28 апреля

Это будет неделя шокирующих новостей, внезапных действий и неожиданных развязок.

На этой неделе переходит в ретроградное движение еще одна планета, влияющая на глобальные общественные процессы. 24 апреля главный чистильщик Плутон начинает свои мощные процессы трансформации внешних и внутренних ресурсов. Его задача — уничтожить и переработать то, что мешает нашему развитию, возродить прогрессивные жизнеспособные процессы. Происходит это независимо от нашей воли и желаний, часто — посредством влияния внешнеполитических событий и природных явлений.

Завершится период ретроградности 3 октября. В течение всего этого времени у нас будет возможность еще раз переосмыслить свои самые значимые и часто болезненные темы, чтобы наполнить их новой жизнью, передает "ТСН".

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Пересмотр наших фундаментальных ценностей — это процесс не одного дня. Но революционное обновление основ предполагает стремительность и неожиданность. Именно на этой неделе Солнце соединится с планетой перемен Ураном. Произойдет это 23 апреля, но влияние будет заметно в течение всей недели.

Тот из нас, кто любит шокирующие новости, внезапные действия, неожиданные развязки, безусловно, повеселится. Люди неординарные, с научным складом ума, с нестандартным взглядом на вещи почувствуют творческий заряд и прилив радости. А для тех, кто ценит привычный уклад жизни и стабильность, могут быть потрясены, ну, или пребывать в не лучшем состоянии духа.

Но, пожалуй, самое ощутимое планетарное влияние мы можем почувствовать в результате взаимодействия активного, боевого Марса с погруженным в себя Нептуном. Эти две энергетически антиподные планеты 27 апреля плюс-минус несколько дней будут пребывать в состоянии острого конфликта. В таких случаях самые благодарные занятия — творческие, где в художественной форме мы сможем реализовать самые смелые и странные желания.

В повседневных же делах многим из нас, особенно мужчинам, могут навредить вспышки ярости, неадекватные реакции, громкие скандалы, обострения невротических болезней. Будьте особенно внимательны, принимая важные решения в бизнесе, во время деловых переговоров, выполняя физическую работу. Контролируйте свои реакции, находясь за рулем.

ВАЖНЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ

Время интереса к проблемам общества, путешествиям — 22 и 23 апреля.

Время эмоциональной сдержанности, строгости, тенденции к порядку, ответственности, обязательности — 24, 25 и 26 апреля до обеда.

Время новых идей и начинаний, подъема чувств, неформального общения и творчества — с 26 по 28 апреля.

Периоды, когда дела идут вхолостую: 23 апреля с 14-43 до конца дня; 26 апреля — до 12-27; 28 апреля с 12-43 до конца дня.

Период оптимизма, радости, активного общения — 22 и 23 апреля. Будьте внимательны вечером 22 апреля: излишняя импульсивность может привести к необдуманным поступкам. Экстравагантные поступки могут иметь неприятные последствия.

Гармоничный день с элементами интеллектуальной и чувственной дисгармонии — 24 апреля. Сегодня удачный день для решения практических вопросов. Но следует иметь в виду: в первую половину дня могут эмоционально напрягать контакты с женщинами, после обеда — возникнуть задержки с информацией и трудности с общением.

Эмоционально нестабильный день — 27 апреля. Сегодня важно контролировать эмоции. Есть опасность обмана. Не злоупотреблять алкоголем.