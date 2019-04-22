Политический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны

У Порошенко есть лишь небольшой шанс остаться в украинской политике, уверен Влад Росс.

По предварительным результатам второго тура выборов Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Что ждет проигравшего – Петра Порошенко.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

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"Владимир Зеленский старается выполнять все, что обещает. И в этом он похож на Дональда Трампа. Они оба – шоумены. Оба стремятся выполнять все то, что записано в их программах. 31 декабря Зеленский заявил, что идет в президенты – и выдвинул свою кандидатуру, более того, победил на выборах. Он заявил, что 19 апреля будет участвовать в дебатах на стадионе – и участвовал. Зеленский сказал Петру Порошенко: "Я – не ваш оппонент, я – ваш приговор", так что соответствующего решения можно ожидать в ближайшем будущем", - отметил Росс.

Астролог советует Петру Порошенко как можно быстрее покинуть Украину, чтобы не оказаться за решеткой.

"Судя по его гороскопу, есть угроза, что его могут задержать. Велика вероятность, что Порошенко сядет в тюрьму, причем всерьез и надолго. О дальнейших перспективах Порошенко в политике нет смысла говорить, потому что он – "политический труп". Для него не осталось никаких вариантов и сценариев, которые позволили бы ему вернуться в политику. Любая партия, которую он будет возглавлять, будет обречена", - добавил он.

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По словам астролога, Порошенко лучше бежать из Украины.

"В принципе, его жизнь может сложиться в любой стране Евросоюза. Марбелья – отличный испанский городок, где находится вилла Петра Алексеевича. Чем не вариант?Также Порошенко может неплохо себя чувствовать в Молдавии, собственно, точно так же, как и в Ростове. В Молдавии ведь находится его давний бизнес-партнер Влад Плахотнюк, которого считают, самым влиятельным человеком в этой стране", - сказал Росс.

Астролог считает, что у Порошенко есть лишь небольшой шанс остаться в украинской политике, если он по-хорошему уйдет 27 мая, как и предусмотрено законом. И – если состоятся досрочные парламентские выборы.

"Досрочные выборы Рады устраивают обоих – и Зеленского, и Порошенко. Потому что, если выборы состоятся по плану – осенью, то у Порошенко не будет никаких шансов. Если они будут досрочные, то у его политической силы будет небольшой шанс заскочить в парламент", - резюмировал он.