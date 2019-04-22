Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать

Самым сложным днем недели станет воскресенье.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю.

В комментарии "Главреду" он рассказал, когда будут удачные дни и чего нельзя делать.

"С понедельника до четверга образуется жесткий аспект между Марсом и Нептуном, а это значит, что в это время могут возникать разного рода революционные ситуации в различных странах, маньяки или смертники могут что-то или кого-то взрывать", - предупредил Росс.

По словам астролога, 26-27 апреля нас ждут благоприятные дни.

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"Особенно удачными они будут в плане открытия бизнеса. В это время могут складываться весьма благоприятные ситуации. После полнолуния, которое будет после 19 апреля, Луна войдет в хороший аспект с Меркурием и Марсом, потому 26-27 число будут лучшими для открытия предприятий, презентаций – временем, чтобы заявить о себе", - рассказал эксперт.

А вот последний день недели, 28 апреля, ожидается крайне большая опасность ДТП и несчастных случаев.

"В последние дни месяца Меркурий будет находиться в квадрате к Сатурну, плюс – Сатурн повернется в ретроградное движение, поэтому это будет самый сложный период в месяце.

"Лучше в это время не летать самолетами и всячески обезопасить себя, поскольку будет сохраняться повышенная травмоопасность на дорогах", - резюмировал Росс.