Стало известно имя победителя 9-го сезона "Голоса страны" (видео)

За победу боролись двое участников.

На канале "1+1" состоялся грандиозный финал проекта "Голос страны-9".

За победу в проекте боролись четверо участников - Оксана Муха из команды Dan Balan, самородок из Знаменки Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из Каменец-Подольского из команды MONATIK.

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Шоу проходило в три этапа. Во время каждого зрители с помощью голосования пропускали дальше в шоу сильнейших, пока в проекте не осталось двое суперфиналистов. Ими стали девушка из помидорного городка Каменка Карина Арсентьева и "реинкарнация Квитки Цисык", Оксана Муха из Львова.

По итогу, благодаря поддержке зрителей победительницей девятого сезона проекта "Голос країни" стала "реинкарнация Квитки Цисык", которую тренеры назвали "душой украинского народа" Оксана Муха из команды Dan Balan.

Кроме почетного звания "Голос страны" Оксана получила в подарок главный приз – квартиру в Киеве.