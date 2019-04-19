Известная ведущая "засветилась" на красной дорожке с украинским вице-премьером (фото)

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко посетили премию "Золотая Жар-птица 2019".

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь появилась на церемонии награждения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица".

"Премия "Золотая Жар-Птица": невероятный звук, свет, атмосфера и эмоции! Спасибо за приглашение и шикардосное шоу! Українська музика рулить!" - поделилась впечатлениями звезда.

Сопровождал ведущую на музыкальном празднике ее избранник - вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Сначала пара прошлась по красной дорожке, где Елену-Кристину узнали поклонники, и массово просили ее сфотографироваться.

"И немного о звездах. Конечно, их было очень много. Но в мой прямой эфир попали особенные - прекрасные вы! Спасибо каждому за теплые слова, обнимашки и пожелания. И да - на одном из фото волшебная Девушка ждёт двойню - девчонок. Возможно, одна из них будет Кристина", - написала в Instagram Лебедь.

Как сообщал УНИАН, певица Тина Кароль сменила два наряда за один вечер. Артистка стала специальной гостьей на церемонии вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", которая прошла в столичном Дворце "Украина".