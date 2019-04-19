Скандальная Maruv показала эффектный кадр с новой фотосессии

Корсун позирует в короткой пестрой шубке из длинного черно-белого ворса, а также в кружевных колготках.

Cкандальная Maruv опубликовала снимок из недавнего фотосета. Отмечается, что автором снимков является фотограф Олег Феникс.

На опубликованном снимке MARUV предстала без латекса, глубоких декольте и вызывающих поз.

Корсун позирует в короткой пестрой шубке из длинного черно-белого ворса, а также в кружевных колготках. Из аксессуаров - только стильные очки с белоснежной оправой. К слову, акцент сделан на алые губы исполнительницы, которые эффектно выделяются на фоне черно-белой гаммы.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.