"Молодая тигрица": Тина Кароль в платье за 50 тысяч и в эффектном корсете покорила сеть (фото)

Тина Кароль побывала на музыкальной премии "Золотая Жар-птица".

Певица Тина Кароль сменила два наряда за один вечер. Артистка стала специальной гостьей на церемонии вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", которая прошла в столичном Дворце "Украина".

Кароль примерила корсет и черную длинную юбку со шлейфом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Для совместного выступления с группой Бумбокс Тина предпочла золотое драпированное платье из эластичной парчи и вырезом в форме сердца от Dolce & Gabbana за 1785 евро (54 тысячи гривень).

Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки.

Как сообщал УНИАН, ранее артистка побывала на открытии бутика в Киеве. Для светского мероприятия знаменитая исполнительница выбрала изысканный наряд.