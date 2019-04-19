"LOVE IT ритм": MONATIK впервые за долгое время выпустил новый клип (видео)

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо, которая не первый год сотрудничает с певцом.

MONATIK представил видео на песню LOVE IT, который войдет в третий альбом певца. Клип в некоторой степени является автобиографическим.

Видео сегодня было опубликовано на YouTube-канале артиста.

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Режиссером клипа выступила Таня Муиньо, которая не первый год сотрудничает с певцом.

"Видеоработа "LOVE IT ритм" - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня, - рассказывает MONATIK. - Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали", - передает КП в Украине.

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