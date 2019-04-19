Лобода презентовала новый хит "Пуля-дура" - певицу обвинили в плагиате (видео)

Пользователи нашли в этом видео сходство с клипом Робби Уильямса Rock DJ.

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура".

Видео певица опубликовала в Instagram.

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Лобода презентовала небольшой тизер видео к песне, где она, танцуя, снимает с себя не только одежду, но и кожу, превращаясь в скелет.

Пользователи нашли в этом видео сходство с клипом Робби Уильямса Rock DJ.

"Ужас", "Света, что за стриптиз?", "Ради денег и славы люди готовы на все. Куда катится мир? Это же будут смотреть ваши дети", "Как-то не огонь этот клип. Ужас", "Робби Уильямса не хватает", "Что за дешевый бред?", - написали комментаторы под видео.

Как сообщал УНИАН, Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram.