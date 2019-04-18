"Шальная императрица": Леся Никитюк в парике удивила поклонников (фото)

Телеведущая предстала перед поклонниками в парике и корсете.

Скандальная телеведущая Леся Никитюк в своем профиле в Instagram опубликовала новый снимок.

На снимке Никитюк предстала в красном топе со спущенными плечами, черных обтягивающих брюках и высоких сапожках. Образ дополнил парик в стиле викторианской эпохи Англии белого цвета.

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«Три ночи… Караоке. Угадайте песню», - написала под фото Леся. Подписчики принялись угадывать композицию, которую имела ввиду артистка.

«И там шальная императрица, в объятьях юных кавалеров, забывает обо всем», «Шальная императрица», «Оля Полякова - Мадонна?», «Королева ночи», «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального», «Леся, это твой прикид! Тебе очень идет не снимай и будешь самая счастливая», - написали пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк засветила грудь и вишенки.