Поздравления с Вербным воскресеньем: лучшие стихи, пожелания, картинки

Сегодня отмечается великий церковный праздник – Вербное воскресенье. Не забудьте поздравить своих родных и близких!

Вербное воскресенье – великий переходящий церковный праздник, то есть не имеет постоянной даты. Он привязан к Пасхе и всегда отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Таким образом, в 2019 году Вербное воскресенье приходится на 21 апреля.

В этот праздник существует традиция ходить в церковь и святить веточки вербы. Обязательно нужно помолиться в храме и попросить Господа об исцелении и прощении.

По традиции, люди приходят из церкви и, дотрагиваясь освященной веточкой вербы к родным и близким, приговаривают: «Не я б’ю, верба б’є. За тиждень – Великдень, недалечко і червоне яєчко!».

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Считается, что такими действиями вы поздравляете человека с Вербным воскресеньем и обрекаете его на крепкое здоровье. Ведь верба в этот день обладает целебными свойствами.

Кстати, этот день принято проводить в семейном кругу й тишине. Не забывайте, что еще длится Великий пост.

Если же Вы хотите поздравить своих знакомых, родных и близких не хлестаньем веточками вербы, а на словах, УНИАН Вам в этом поможет подборкой стихов и картинок.

С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках

***

Вас спешу поздравить я

С Вербным воскресеньем.

Счастья пожелаю я

Всем без исключения!

Пусть обиды все пройдут,

В дом войдет удача,

Чудеса произойдут,

Жизнь пусть станет ярче!

***

В Воскресенье вербное

Пусть удача ждет,

Счастье безразмерное

В гости вдруг придет!

Нежной вербы веточки

Сохраняй весь год,

Эти счастья весточки

Ценит наш народ!

***

С воскресением вербным поздравляем вас,

Теплым днем весенним, радующим глаз.

Вербу мы посвятим, в церковь мы пойдем,

Всех врагов простим мы, а друзей поймем!

Пусть верба святая успокоит вас,

От грехов избавит, радует пусть глаз!

И добро, и счастье в каждый дом войдет,

И верба святая место в нем найдет!

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

С Вербным Воскресеньем поздравляю!

Пусть надежда душу окрыляет,

Радость наполняет каждый день,

Прогоняя прочь печали тень.

***

Веточка вербы теплом согревает,

Уюта, всех благ я вам пожелаю,

Воскресный день добро принесет,

Мир и здоровье на годы вперед.

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

***

Верба распустилась – в храме ждут чудес.

Благодать спустилась с голубых небес.

В сердце растворится звон колоколов,

Солнце заискрится в злате куполов.

С Вербным Воскресеньем поздравляю я,

С Божьим озареньем – смыслом бытия.

Вам любви желаю, веры, долгих лет.

Пусть подарит верба чистый добрый свет!

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и открытках

***

В этот праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в Ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье!

***

С Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всей Вашей семье, мира Вашему дому и светлой весны!

***

Желаю, чтобы этот праздник прогнал скверные мысли и поступки, а все доброе и теплое зарождалось в душе, как первые весенние цветы! С Вербным воскресеньем!

***

С Вербным воскресеньем! Пусть весенняя веточка вербы станет символом чистоты твоих помыслов и искренней веры. Как она стремится к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброму и светлому!

***

В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевного спокойствия! С Вербным воскресеньем тебя!

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, в твоєму житті запанує справжня гармонія і згода!