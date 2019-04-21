Поздравления с Вербным воскресеньем: лучшие стихи, пожелания, картинки
Вербное воскресенье – великий переходящий церковный праздник, то есть не имеет постоянной даты. Он привязан к Пасхе и всегда отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.
Таким образом, в 2019 году Вербное воскресенье приходится на 21 апреля.
В этот праздник существует традиция ходить в церковь и святить веточки вербы. Обязательно нужно помолиться в храме и попросить Господа об исцелении и прощении.
По традиции, люди приходят из церкви и, дотрагиваясь освященной веточкой вербы к родным и близким, приговаривают: «Не я б’ю, верба б’є. За тиждень – Великдень, недалечко і червоне яєчко!».
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Считается, что такими действиями вы поздравляете человека с Вербным воскресеньем и обрекаете его на крепкое здоровье. Ведь верба в этот день обладает целебными свойствами.
Кстати, этот день принято проводить в семейном кругу й тишине. Не забывайте, что еще длится Великий пост.
Если же Вы хотите поздравить своих знакомых, родных и близких не хлестаньем веточками вербы, а на словах, УНИАН Вам в этом поможет подборкой стихов и картинок.
С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
***
Вас спешу поздравить я
С Вербным воскресеньем.
Счастья пожелаю я
Всем без исключения!
Пусть обиды все пройдут,
В дом войдет удача,
Чудеса произойдут,
Жизнь пусть станет ярче!
***
В Воскресенье вербное
Пусть удача ждет,
Счастье безразмерное
В гости вдруг придет!
Нежной вербы веточки
Сохраняй весь год,
Эти счастья весточки
Ценит наш народ!
***
С воскресением вербным поздравляем вас,
Теплым днем весенним, радующим глаз.
Вербу мы посвятим, в церковь мы пойдем,
Всех врагов простим мы, а друзей поймем!
Пусть верба святая успокоит вас,
От грехов избавит, радует пусть глаз!
И добро, и счастье в каждый дом войдет,
И верба святая место в нем найдет!
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
С Вербным Воскресеньем поздравляю!
Пусть надежда душу окрыляет,
Радость наполняет каждый день,
Прогоняя прочь печали тень.
***
Веточка вербы теплом согревает,
Уюта, всех благ я вам пожелаю,
Воскресный день добро принесет,
Мир и здоровье на годы вперед.
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
***
Верба распустилась – в храме ждут чудес.
Благодать спустилась с голубых небес.
В сердце растворится звон колоколов,
Солнце заискрится в злате куполов.
С Вербным Воскресеньем поздравляю я,
С Божьим озареньем – смыслом бытия.
Вам любви желаю, веры, долгих лет.
Пусть подарит верба чистый добрый свет!
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и открытках
***
В этот праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в Ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье!
***
С Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всей Вашей семье, мира Вашему дому и светлой весны!
***
Желаю, чтобы этот праздник прогнал скверные мысли и поступки, а все доброе и теплое зарождалось в душе, как первые весенние цветы! С Вербным воскресеньем!
***
С Вербным воскресеньем! Пусть весенняя веточка вербы станет символом чистоты твоих помыслов и искренней веры. Как она стремится к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброму и светлому!
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В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевного спокойствия! С Вербным воскресеньем тебя!
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Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, в твоєму житті запанує справжня гармонія і згода!