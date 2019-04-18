"Отношение, как к скоту": в сети разгорелся скандал из-за прощального концерта Пугачевой в Кремле

По словам зрителей, на концерте был ужасный звук, а персонал Кремлевского дворца относился к посетителям "как к скоту".

В среду, 17 апреля российская певица Алла Пугачева дала прощальный концерт в Кремле по случаю ее 70-летия. Несмотря на то, что мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий года, зрители раскритиковали организацию представления.

Поклонникам Примадонны не понравилось, что несмотря на высокие цены на билеты (суммы за вход достигали 300 тысяч рублей), на концерте был ужасный звук, а персонал Кремлевского дворца относился к посетителям "как к скоту" передают Telegram-каналы "Антиглянец" и "Только никому".

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"Главное, что нужно знать о концерте Аллы Пугачевой, так это то, что она достала всех на репетициях. Все ходили по струнке и много раз переделывали номера, но единственное, что не учла Алла – это звук. В партере все было неплохо, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги", – жалуются посетители.

"Звук в Кремле – г*вно и звукорежиссер тоже, они подвели. Алла вынуждена была обращаться со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: "Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою", "На сцене нет звука". Также на короткое время звук пропал вообще, но вскоре неполадку устранили. Публика конечно что-то с чем-то: на финальной песне не стесняясь лезли друг по другу на сцену с букетами, до начала и во время концерта на балконе визжали как дикие "эй Алла выходи", "Спой про полковника" – видимо это такая народная любовь"", - также сообщают очевидцы.

Как сообщал УНИАН, Пугачева пришла на ток-шоу в день рождения и ужаснула постаревшим видом.