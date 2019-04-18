Алла Пугачева довела публику до слез новым хитом (видео)

Примадонна порадовала своих фанов новыми песнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️❤️❤️😢🙏🏻 Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов 😶 Спасибо, Алла! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Апр 2019 в 1:19 PDT

17 апреля в Кремле Алла Пугачева дала сольный концерт к 70-летию, на котором порадовала своих фанов и новыми песнями.

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Так, на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин опубликовал фрагмент с концерта, где похвастался новой песней супруги. "Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов! Спасибо, Алла", - написал он.

"Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук и теплоте голоса", - поет Пугачева в новой песне.

"Слезы катились ручьём... Очень сильно", - написала в комментарии под видео украинская певица Светлана Лобода.

"Да, эта песня сразу зацепила", - поделился переживаниями после услышанной песни Николай Басков.

Как сообщалось, Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.